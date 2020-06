Messi manca il gol numero 700 ma festeggia il 250° assist con il Barcellona

Leo Messi avrebbe voluto festeggiare oggi il suo 33.mo compleanno con una candelina speciale: quella con il numero 700. Ovvero i gol realizzati nel corso della sua lunga carriera con la maglia del Barcellona e della “Seleccìon”. Ma ieri sera con l’Athletic Messi non è riuscito a festeggiare il gol numero 700 tra Barcellona (629) e Argentina (70) e dovrà aspettare il prossimo match con il Celta. Vittoria dei catalani per 1-0 e gol di Rakitic al 71′. Comunque, in 859 partite, la media gol della “pulce” è di 0,81 a gara. Non male per un fantasista che può invece vantarsi di essere il vero assist man del calcio mondiale.

MESSI FESTEGGIA I 250 ASSIST

Messi infatti ieri sera pur non realizzando il gol numero 700 è riuscito a fornire il suo 250.mo assist con la maglia del Barcellona. Il passaggio con un pizzico di fortuna arriva a Ivan Rakitic, che ha fatto gol. Così a fine gara mentre tutti i compagni di squadra gli facevano gli auguri visto che il match è finito dopo la mezzanotte, più che del 700.mo gol mancato si è brindato per il 250.mo assist. Tanta roba.

VENTI ANNI DI MAGIE

Messi è un calciatore del Barcellona da quasi venti anni. Arrivò nel settembre del 2000, tredicenne che faticava a crescere. E nel Barcellona, dove faticò ad entrare e da dove sembra non dover mai andar via. Il debutto nel 2004, le prime meraviglie nel 2006, su su fino ai 34 titoli, uno più dei suoi anni. Sei Palloni d’Oro, sei Scarpe d’Oro, 4 Champions quando il Barça prima di lui ne aveva una. E via dicendo.