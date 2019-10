Messi, nessuno come lui in Liga: in gol in 16 edizioni consecutive

Lionel Messi nella storia del calcio spagnolo. La rete del 4-0 messa a segno contro il Siviglia nella gara casalinga del suo Barcellona lo fa entrare di diritto nei guinness de La Liga.

Grazie alla prodezza balistica con la quale ha trafitto l’estremo difensore rivale, Messi è diventato il primo giocatore del 21° secolo a riuscire ad andare in gol per ben 16 stagioni consecutive del massimo campionato spagnolo.

Il suo primo gol in campionato con la maglia blaugrana risale al maggio 2005 nel 2-0 contro l’Albacete. Da quel momento in poi, Messi non si è più fermato. Per lui sono ben 420 le marcature in campionato, di cui ben 37 proprio contro il Siviglia, sua vittima preferita. Ad esaltare La Pulce, anche il profilo ufficiale de La Liga che ha sottolineato il record dell’argentino su Twitter.