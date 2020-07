Messi non ci sta: “Liga persa per colpa nostra. Non meriti del Real Madrid”

Da una parte la gioia del Real Madrid, alla sua 34esima Liga in bacheca, dall’altra la rabbia e il malumore del Barcellona, sconfitto dai blancos in campionato ma anche sul campo, dove l’Osasuna si è imposto per 2-1. Lionel Messi, capitano blaugrana, è l’emblema del momento dei catalani.

Al termine della sfida persa, La Pulce ha commentato con rabbia e rassegnazione cosa non è andato in quest’annata complessa del massimo campionato spagnolo.

Messi: “Colpa nostra, non meriti del Real Madrid”

Non fa giri di parole Messi per spiegare il momento dei suoi. L’argentino, parlando ai media spagnoli dopo la sconfitta rimediata contro l’Osasuna, fa mea culpa ma si scaglia anche contro se stesso e l’atteggiamento del Barcellona avuto durante la stagione: “Dovremo cambiare molto se vorremo fare qualcosa di importante”, ha detto l’attaccante argentino. “Servirà molta autocritica, davvero tanta… Abbiamo perso la Liga per i nostri errori e non per i meriti del Real Madrid come molti credono”. E ancora, come riporta AS: “Se continueremo così non andremo da nessuna parte in Champions. Non passeremo neppure il turno contro il Napoli. Chiudere così in campionato non è quello che volevamo ma è come è andata questa stagione altalenante… La gente sta finendo la pazienza perché non stiamo dando niente”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE