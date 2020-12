Messi non ha dubbi: “Puntare all’ottavo Pichichi? No, meglio vincere la Liga”

Settimo Pichichi in bacheca per Lionel Messi che si è aggiudicato il premio come capocannoniere della Liga della passata stagione. Vittoria da record che lo ha messo davanti anche a Telmo Zarra che a cavallo degli anni ’40 e ’50 aveva vinto il trofeo per sei volte. Un successo che potrebbe ripetersi anche nelle prossime annate nel caso in cui La Pulce dovesse decidere di rimanere al Barcellona. Eppure, come riporta Marca, il 10 argentino preferirebbe non vincere il trofeo e piuttosto concentrarsi sull’alzarne al cielo uno ben più importante…

“Vincere anche l’ottavo Premio Pichichi? Non lo so, non ci penso. Questo non è sicuramente ciò di cui mi sono preoccupare ora o di cui mi preoccuperò. Non ne sono certo ossessionato”, ha spiegato Messi. “Ad essere sinceri preferirei vincere la Liga prima dell’ottavo Pichichi. Stiamo lottando per questo. La squadra sta crescendo lentamente. Non siamo riusciti ad ottenere molti punti, ma non meritavamo di perderne così tanti per strada. Avremmo potuto vincere diverse partite come quelle contro Alaves, Getafe, Real Madrid. Abbiamo creato molte occasioni che potevano cambiare il risultato. Dobbiamo continuare così e cercare di vincere più partite possibile per risalire”.