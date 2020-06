Messi, problema all’adduttore: rischia di saltare il rientro in campo

Lionel Messi rischia di saltare il rientro in campo del suo Barcellona dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. L’argentino ha subito un problema muscolare all’adduttore che potrebbe mettere a serio repentaglio il ritorno sul prato alla ripresa della Liga.

Lo riporta TV3 a cui fanno eco tutti gli altri periodici spagnoli tra cui anche AS. Messi si sarebbe fatto male nelle scorse ore e la prova sarebbe arrivata nella giornata di ieri, quando alla Ciutat Esportiva, mentre i suoi compagni di squadra si esercitavano sotto gli ordini di Quique Setién, l’argentino è rimasto in palestra facendo un lavoro specifico. Da quanto si apprende, Messi sarebbe stato sottoposto a risonanza magnetica per scoprire l’esatta entità del problema muscolare che, a questo punto, lo mette in dubbio per la ripresa della Liga. Il Barcellona tornerà in campo a Maiorca. Per l’argentino possibile stop di 10 giorni.