Messi raggiunge Pelé, O’Rey lo applaude: “Siamo rari nel calcio, ti ammiro”

Un altro gol, un nuovo passo verso la leggenda. Leo Messi non smette di incantare e di segnare. La Pulce argentina ha lasciato il segno anche contro il Valencia e la rete è numero 643 con la maglia del Barcellona. Un numero non banale perché vale l’aggancio a Pelé nella classifica dei marcatori andati in gol con la stessa casacca.

AMMIRAZIONE

Proprio Pelé ha voluto omaggiare in prima persona Messi per averlo raggiunto. O’Rey ha postato via Instagram un messaggio speciale: “Quando il tuo cuore è colmo d’amore è difficile cambiare la propria strada. Come te, so cosa vuol dire amare la stessa maglia tutti i giorni. Come te, so che non c’è nulla di meglio che giocare nel luogo che sentiamo come casa nostra. Congratulazioni per il tuo record storico, ma soprattutto complimenti per il tuo percorso con il Barcellona. Storie come la nostra saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”.