Messi record, Laporta puntualizza: “I suoi successi sono anche i nostri”

Leo Messi ha battuto il record di Pelè come miglior marcatore di una Nazionale sudamericana. Il Barcellona gli rende omaggio

Leo Messi riscrive ancora una volta la storia. Con la tripletta realizzata ai danni della malcapitata Bolivia, l'attaccante argentino diventa il più prolifico marcatore sudamericano con le Nazionali. Superato il mito Pelè. La notizia ha ovviamente fatto il giro del mondo e anche il Barcellona si è complimentato. Una scelta, quella del club blaugrana, che non è stata digerita dai tifosi catalani. Infatti per molti, Messi è ormai il passato, come se il trasferimento in terra di Francia avesse cancellato in un colpo solo ben 21 anni di gioie e trofei: "Perché congratularci con un giocatore del Paris Saint-Germain?". Così ci ha provato il presidente Joan Laporta a provare a spegnere le polemiche. Queste le sue parole riportate da Sport: "Siamo molto riconoscenti a Messi e lo saremo sempre. I successi di Leo sono anche i nostri successi. Il Barcellona è felice per lui, per questo abbiamo fatto quel tweet".