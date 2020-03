Messi segna il gol decisivo: il Barcellona lo celebra con un videogioco

Il Barcellona torna in testa per una notte in Liga. Dopo la bruciante sconfitta nel Clasico contro il Real Madrid, i Blaugrana superano la Real Sociedad per 1-0. Decide una rete di Leo Messi su calcio di rigore all’80’. Il club catalano ha omaggiato il proprio numero 10 con un brevissimo video sui propri social, in cui compare la Pulce in una versione “virtuale” mentre si lascia andare a un’esultanza scatenata. E intanto il vero Leo tocca quota 438 reti, cifra record nei massimi 5 campionati.