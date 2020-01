Messi, serata da record… negativo: undici tiri in porta e nessun gol. Non accadeva dal 2017

Il Barcellona cade sul campo del Valencia. 2-0 netto dei Pipistrelli e primo k.o per il neo allenatore blaugrana Setien. Una serata storta per la squadra catalana che si riflette anche su un record, questa volta negativo, messo a segno da Lionel Messi.

Se non si trattasse del sei volte Pallone d’Oro, certi numeri potrebbero anche sembrare quasi normali, ma trovandoci al cospetto col miglior giocatore di sempre, anche una gara con diversi tiri in porta senza realizzare può diventare una notizia. Come riporta OptaJose, infatti, nella partita contro il Valencia Messi ha ripetuto una statistica molto particolare: ben undici le sue conclusioni verso lo specchio della porta e nessuna rete. Un fatto che non gli accadeva dal lontano dicembre 2017, quando in una gara contro il Deportivo La Coruna al Camp Nou, la Pulce provò lo stesso numero di volte a fare gol senza riuscirci. 11 tiri e 0 gol, numero non da Messi appunto.

Il Barcellona resta fermo a 43 punti in classifica, mentre il Valencia sale a 34.