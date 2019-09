Messi, spunta una clausola particolare: può lasciare il Barcellona alla fine di ogni stagione

È incredibile, ma è così: Leo Messi può decidere di lasciare il Barcellona al termine di ogni stagione, senza complicanze varie. Così sostiene El Pais, che ha rivelato una clausola particolare presente nel contratto del fuoriclasse argentino firmato nel 2017: è unilaterale, gli permetterebbe di cambiare squadra dopo il 30 giugno di tutte le stagioni. Il tutto a prescindere dalle decisioni del suo club, che ultimamente ha cercato di rinnovargli il contratto probabilmente anche per cambiare tale clausola, ma se il prolungamento non si è concretizzato sarà anche per la volontà di Messi stesso, contento dell’attuale accordo. Ricordiamo che la Pulce guadagna circa 40 milioni di euro a stagione. La clausola unilaterale, si legge, fu applicata anche ad altre stelle del passato quali Puyol, Xavi e Iniesta.