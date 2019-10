Messi svela: “Nel 2011 la mia partita preferita”

Cinque Palloni d’oro e quattro Champions League. Questi sono i trofei più evidenti nella bacheca smisurata di Leo Messi. La Pulce argentina ha svelato altri dettagli della sua straordinaria carriera. Aneddoti meno noti al grande pubblico o confronti sorprendenti. Ecco alcuni punti della sua intervista a RAC1: “Il miglior allenatore che abbia mai avuto? Direi Pep Guardiola, ma Luis Enrique gli è molto vicino nella mia classifica. La mia miglior partita? Quella che ricordo con più piacere è la semifinale contro il Real Madrid in cui abbiamo vinto 0-2 al Bernabeu. Non so se sia stata la mia miglior prestazione ma è stata unica”.