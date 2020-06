Messi torna al Camp Nou e carica il Barcellona: “Non vedo l’ora di giocare!”

Leo Messi è pronto a tornare a giocare. La notizia è un toccasana per il Barcellona, che dovrà difendere la leadership della Liga, guadagnata poco prima dell’interruzione per l’emergenza Coronavirus. Una novità certamente meno piacevole per il Real Madrid, principale inseguitore dei catalani. La Pulce argentina è tornata al Camp Nou a distanza di tre mesi dall’ultima volta e ha affidato ai social poche parole, ma sufficienti per compattare l’ambiente: “Quanto mi mancava questo campo, non vedo l’ora di tornare a giocare qui”. Una vera e propria minaccia per le speranze di rimonta dei Blancos, separati da due punti dal Barcellona del fuoriclasse sudamericano.