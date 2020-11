Messi torna stellare: Betis schiantato 5-2. E il velo per Griezmann è già virale

Due reti e un “mezzo” assist. Il contributo di Leo Messi nel successo del Barcellona sul Real Betis Siviglia è notevole. La Pulce rispolvera il meglio del repertorio in una giornata importante per i blaugrana, apparsi in grande affanno nelle ultime gare. Stavolta, invece, fila quasi tutto liscio. Certo, non mancano i momenti di difficoltà. Dopo la rete di Dembelé al 23′ con un mancino perfetto sul secondo palo, ecco il pari di Sanabria. Poi sale di livello Messi che si esibisce in un velo perfetto su passaggio di Jordi Alba per smarcare Griezmann e aiutarlo a segnare. Proprio questo gesto tecnico scatena gli appassionati sui social.

UNO-DUE

Poi lo show si arricchisce con la doppietta. Prima il rigore del 3-1 dopo l’espulsione di Mandi; poi il mancino sotto la traversa che vanifica la rete del Betis, arrivato al meno uno con il provvisorio 3-2. Infine, c’è spazio per la marcatura di Pedri per il 5-2 che riporta il Barcellona a ridosso delle posizione di vertice.