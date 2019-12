Messi verso il Clasico: “Hazard grande giocatore, ma Cristiano Ronaldo…”

“Rimpiazzare Cristiano Ronaldo non è facile”, parla di Lionel Messi. La Pulce del Barcellona ha parlato a Marca a margine della sfida contro il Real Madrid di domani sera. Il Clasico de La Liga vedrà le due squadre sfidarsi per la vetta della classifica.

Il fresco sei volte Pallone d’Oro ha parlato dei temi caldi della gara e di alcuni protagonisti tra le fila rivali: “Al Camp Nou per noi le partite col Real sono sempre più complicate rispetto che al Bernabeu perché loro restano più indietro e ripartono con giocatori molto veloci. Le critiche a Zidane di inizio stagione? Mi sorprendono, ma è normale nei grandi club. La gente dimentica velocemente il passato anche se Zidane sapeva che tutti avrebbero dimenticato presto le tre Champions League vinte”. E su chi potrebbe essere il prossimo protagonista in maglia blanca: “Se Hazard è in grado di riempire il vuoto lasciato da CR7? Ha grandissima qualità. E’ un giocatore che sposta gli equilibri, ma credo sia diverso da Cristiano, ha altre caratteristiche. E’ difficile rimpiazzare uno come Ronaldo, ma Hazard è un grande giocatore”.

MESSI E IL SUO SEGRETO