Messi via dal Barcellona, Tebas: “Eravamo preoccupati, un bene che sia rimasto”

Fino a pochi giorni fa si stava materializzando uno scenario che sembrava impossibile: Leo Messi via da Barcellona. L’argentino aveva chiesto la cessione al club salvo poi ritornare sui suoi passi per evitare una battaglia legale.

MESSI VIA DA BARCELLONA, PARLA TEBAS

Anche LaLiga è intervenuta a sostegno del club ribadendo che per Messi non c’era altra via d’uscita che pagare i 700 milioni di clausola. Durante la presentazione della nuova stagione de LaLiga il presidente Tebas è tornato sull’argomento: “Noi ovviamente vogliamo averlo sempre qui con noi, in Spagna, perché come ho sempre detto Messi è il migliore della storia del calcio. Mi piacerebbe se finisse la carriera proprio ne LaLiga, eravamo un po’ preoccupati per la sua partenza visto che è stato al Barcellona per ben 20 anni, anche se LaLiga naturalmente viene prima dei singoli calciatori. In ogni caso è un bene che Leo sia rimasto al Barça e che non si sia trasferito in un’altra lega”.