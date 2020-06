Mijatovic: “Caos al Barcellona? Un allenatore bravo condivide le idee con la squadra e i leader…”

Pedrag Mijatovic non ha dubbi in merito alla delicata situazione che si sta vivendo nell’ambiente Barcellona. Gli ormai noti problemi di comunicazione tra la squadra e il tecnico sembrano essere diventati evidenti anche se seguito dell’ultima gara di campionato contro il Celta Vigo quando il vice Sarabia, provando a parlare con Messi, si è visto letteralmente ignorato.

Mijatovic: “Un bravo allenatore condivide le idee con la squadra e i suoi leader”

L’ex attaccante ed ex dirigente del Real Madrid ha commentato nel corso di una diretta streaming le frizioni in casa Barcellona che hanno visto protagonisti Messi, Setien e Sarabia: “Non conosco la situazione al Barcellona per sapere chi comanda o no. Ma nel calcio di oggi i giocatori sono i massimi protagonisti”, ha esordito Mijatovic. “Penso a calciatori come Messi, Ramos, Cristiano Ronaldo, Modric… parliamo di grandi giocatori e grandi professionisti. E ci sono decisioni che un allenatore deve condividere con loro. Prima c’era un allenatore che decideva di farti correre 10 chilometri e tutti lo facevano senza chiedere niente. Ma questo è il passato, adesso devi confrontarti col giocatore. Non può essere il singolo a decidere cosa piace o no ma se c’è una condivisione cresce l’autostima del gruppo. Gli allenatori bravi e furbi di oggi condividono le loro idee con i capitani e i leader dello spogliatoio. Questa è una cosa che mi piace e se resta tutto nello spogliatoio, meglio ancora”.

