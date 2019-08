Mijatovic sicuro: “Neymar al Real Madrid porterebbe cose interessanti. Hazard? L’unico che può fare la differenza dopo CR7…”

Inizio titubante per il Real Madrid in campionato. Dopo una pre-season non eccellente, i blancos hanno trovato una vittoria all’esordio e un pari alla seconda giornata. Non certo la migliore partenza possibile, soprattutto perché il campo, nonostante i 4 punti ottenuti, ha messo in evidenza diversi problemi.

A parlare dei blancos è stato chi, la camiseta l’ha indossata in passato: Pedja Mijatovic, ex giocatore e direttore sportivo. Come riporta Sport, l’ex madridista ha parlato a Cadena SER. In modo particolare di mercato.

NEYMAR – Tema caldo nell’ambiente del Real Madrid è il possibile arrivo di Neymar. L’asso brasiliano del Psg è conteso tra blancos e Barcellona: “Neymar al Real? Credo porterebbe cose interessanti, ma avrebbe bisogno di tempo per adattarsi e trovare la forma dato che non gioca da mesi. Se andasse al Barcellona, non sarebbe poi così negativo per il Real…”, ha detto Mijatovic.

DOPO CR7 – E sul mercato, e i grandi acquisti di questa sessione estiva: “Si è parlato molto di diversi giocatori. Della partenza di Bale soprattutto. Alla fine è rimasto ed è titolare indiscusso. Hazard? Dopo Cristiano Ronaldo è l’unico che può fare la differenza. Ora, però. è infortunato. Comunque non bisogna cercare un altro CR7 perché come lui non c’è nessuno. La sua partenza ha causato molti problemi al Real”.