Milan, l’obiettivo per il centrocampo è Marc Roca

Il Milan intende costruire una squadra piena di giovani di valore e dal futuro assicurato. E’ questa la linea dettata dal fondo Eliott, titolare del club rossonero, e che verrà applicata da Gazidis.

LINEA VERDE

La società rossonera vuole progettare per le stagioni future una linea verde composta da giocatori di valore e già rodati in Europa, calciatori che garantiscano sia rendimento che prospettiva futura. L’intenzione del Milan è quella di avere una squadra forte tecnicamente e in grado di adattarsi alla duttilità tattica di mister Rangnick, prossimo allenatore milanista. In tale direzione è diretto il colpo di mercato che secondo il Mundo Deportivo sta per siglare il team di Milanello in vista della prossima stagione, direttamente dalla Spagna.

OBIETTIVO MARC ROCA

L’obiettivo del Milan in vista della prossima stagione è Marc Roca, muscolare centrocampista dell’Espanyol. La squadra spagnola è retrocessa in Liga2, ed è altamente probabile che la rosa del team catalano venga profondamente rinnovata dalla dirigenza, per avviare un progetto nuovo di rinascita sportiva. In questo modo la società rossonera potrebbe avere delle agevolazioni per assicurarsi il cartellino del ragazzo, valutato attorno ai 15 milioni di euro. In stagione il classe 1996 è sceso in campo per 37 volte, siglando 2 gol e 1 assist. La volontà del ragazzo di venire in Italia sembra che ci sia, e in questo momento tutte le parti sono in contatto per tentare di chiudere il prima possibile un affare che potrebbe soddisfare tutti i protagonisti.