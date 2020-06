Modric: “Applausi a CR7 allo Stadium? Sapevano del suo addio al Real”

Luka Modric non è abituato a passare inosservato. Il centrocampista croato del Real Madrid si è affermato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo nell’ultimo decennio. Il suo rendimento straordinario gli è valso il Pallone d’oro nel 2018, interrompendo il duopolio Messi-Ronaldo. Il giocatore vice campione del mondo nel 2018 con la propria Nazionale ha pubblicato da poco la sua biografia e si è soffermato in un passaggio sul contestato match tra Real e Juventus nei quarti della Champions League di due anni fa: “Quando c’è di mezzo il Real Madrid le proteste sono sempre amplificate. A dire la verità quel penalty era sacrosanto e mi diede un grande dispiacere vedere Buffon reagire in un modo così scomposto”.

RONALDO – Poi una curiosa teoria sugli applausi riservati dai tifosi della Juventus a Cristiano Ronaldo nella gara di andata, quando il portoghese realizzò una rete pazzesca con una splendida rovesciata: “Si alzarono tutti in piedi per applaudirlo. Una scena dettata dal fatto che i tifosi italiani sapevano che Cristiano sarebbe approdato alla Juve da lì a tre mesi”.