Modric attacca Ronaldo: “Quando non si vince, serve rispetto per gli altri”

L’assenza di Cristiano Ronaldo alla cerimonia di assegnazione del Pallone d’oro ha destato parecchio scalpore. Il portoghese, infatti, ha ripetuto la scelta dell’anno scorso, quando non si presentò all’assegnazione del premio di miglior giocatore dell’anno al croato Luka Modric. Proprio Modric non ha usato mezze misure per attaccare CR7, criticando fortemente il suo comportamento. Queste le sue parole riportate dal Mundo Deportivo: “Quando non vinci, devi esserci per mostrare rispetto. Il calcio è questo. Io sono qui per festeggiare il calcio. Ho dato il premio a Messi e mi sono congratulato con lui. Sono felice di essere qui. Può essere una buona tradizione per il vincitore venire ogni anno per consegnare il premio al nuovo vincitore. Siamo rivali ma prima di tutto c’è rispetto. Devi goderti il ​​calcio e basta, come in altri sport in cui ci sono grandi atleti e mostrano rispetto. Dobbiamo seguire questa linea nel calcio”.