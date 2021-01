Modric, il rinnovo si avvicina: “Sta andando tutto per il verso giusto. Sergio Ramos…”

Prosegue spedita la trattativa per il rinnovo tra Luka Modric e il Real Madrid: “Sto parlando con la società e sta andando tutto per il verso giusto. Sono contento di come stanno andando le cose – dichiara il croato – , ma non posso aggiungere altro per il momento. Sergio Ramos? È un mio amico, voglio il meglio per lui e non voglio prendere posizione in questa situazione. Il rinnovo del contratto però è un problema che deve risolvere lui con la società, così come devo farlo io”.