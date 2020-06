Modric racconta: “Finale contro la Juve vinta grazie ad un’intuizione di Zidane”

Continuano ad emergere nuove anticipazioni dell’autobiografia di Luka Modric. Il campione croato ha ripercorso la sua carriera aggiungendo racconti ed aneddoti, come quello dell’intervallo della finale di Champions contro la Juventus. A tal proposito, il croato ha raccontato che Zidane aveva capito quale tattica usare contro i bianconeri.

Modric rivela

L’ex Tottenham ha infatti raccontato che l’allenatore francese negli spogliatoi rivelò alla squadra come fare per sconfiggere gli avversari: “La Juventus partì bene, con un paio di tiri pericolosi neutralizzati da Navas. Ma, al ventesimo, Ronaldo segnò dopo uno scambio con Carvajal, portandoci in vantaggio. È importante sottolineare un aspetto di questo incontro, che ancora una volta dimostra le grandi qualità come allenatore di Zidane. In vista della finale, ci aveva fatto notare che la Juve giocava molto bene in difesa e quindi era difficile «sfondare». Aveva però un punto debole: faticava sui contropiedi. Era vulnerabile, da quel punto di vista, e lo confermò già sul primo gol. Sette minuti dopo, però, pareggiò. Mario Mandžukić segnò un fantastico gol in rovesciata. Ma non ci scoraggiammo. Continuavo ad avere l’impressione che fossimo migliori di loro e che avremmo vinto”.

Real campione

Modric inoltre ha raccontato quanto fosse importante per il Real quella partita: “Il Real aveva centrato per l’ultima volta l’accoppiata titolo nazionale-titolo di campione d’Europa nel 1958. Avevamo quindi l’opportunità di porci al fianco della fantastica generazione di Di Stéfano: per questo era importante per noi vincere entrambe le competizioni, dopo cinquantanove anni. E non solo. Prevalere sulla Juventus avrebbe significato per il Real difendere il titolo di campione d’Europa per la prima volta nella storia. Insomma, eravamo più che motivati”.