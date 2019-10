Modric tranquillizza il Real Madrid: “L’infortunio? Niente di grave, tra pochi giorni sarò pronto”

Ore di apprensione in casa Real Madrid. Durante la gara tra Galles e Croazia, valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, si sono infatti fermati a causa di un infortunio Gareth Bale e Luka Modric. Il croato, come raccolto da AS, ha però voluto tranquillizzare tutti.

COLPO – “Ho subito un duro colpo, ho un po’ di dolore e la zona è gonfia, ma penso che non sia niente di grave e che possa recuperare nel giro di pochi giorni. Il dottor Jankovic (medico della Croazia, ndr) ha detto che è un infortunio fastidioso, ma che non dovrebbe essere lungo. Ha subito comunicato la situazione al Real”.