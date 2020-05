Monchi rivela: “Un sogno giocare con Maradona. Una volta mi fece un regalo…”

Condividere lo spogliatoio con una leggenda vivente come Diego Armando Maradona è un’esperienza di cui non tutti possono vantarsi. Ramon Monchi è tra questi. L’attuale ds del Siviglia, ex portiere del club andaluso presente nella squadra andalusa durante la stagione 1992/93, l’ultima del Pibe de oro in Spagna, ha raccontato la sua esperienza nel corso del programma ‘Informe Robinson’: “Stare nello stesso spogliatoio di Diego è stato un sogno. Da noi non era al 100% ma il suo calcio incantava comunque tutti. Una volta passeggiavamo a Barcellona e si accorse che indossavo un orologio falso: a quel punto mi invitò a casa sua e mi regalò un Cartier. Mi disse: ‘Ora hai un bell’orologio, non avrai più bisogno di indossare un’imitazione'”.