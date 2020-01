Monchi shock: “Gol annullato a De Jong? Avremmo ritirato il Siviglia dal campo”

Ramon Rodriguez Verdejo, per tutti Monchi, non è certamente un personaggio scontato nelle sue uscite. A Roma si è contraddistinto per alcune dichiarazioni clamorose e anche il suo ritorno al Siviglia non è passato inosservato. La squadra occupa il terzo posto e sta disputando un’ottima stagione. Tuttavia, l’ultimo incontro è stato fatale per le ambizioni di vittoria della Liga: il Real Madrid si è imposto con una doppietta di Casemiro ed ha stroncato i sogni di gloria degli andalusi, ora lontani 8 punti dalla vetta. A far discutere ci ha pensato Monchi con un’uscita clamorosa: “Se il Var avesse annullato il gol di De Jong non avrei esitato a chiedere al Siviglia di uscire dal campo”. Una frase che ha fatto discutere. Ma il ds non ha rettificato. Anzi, è passato al contrattacco: “Prima che si abbatta il solito diluvio di critiche, ho un mio diritto di replica. E posso dire che non mi importa assolutamente nulla. Professo due religioni: il cattolicesimo e il siviglismo”. La polemica è destinata a proseguire.