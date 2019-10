Morata: “L’Atletico? La cosa più bella che mi sia mai capitata…”

E’ una delle stelle dell’Atletico Madrid, chiamata a portare i Colchoneros in alto sia in campionato che in Champions League. Stiamo parlando di Alvaro Morata, alla corte di Diego Simeone dal gennaio 2018. L’attaccante, che in passato ha indossato anche le maglie di Real, Juventus e Chelsea, ha parlato in queste ore ai microfoni di Marca.

ESPULSIONE – “Il rosso contro il Maiorca? Credo di non avere fatto niente di grave e di non aver insultato nessuno: mi sono solamente difeso. Mi scuso però con i nostri tifosi: non meritavano di veder chiudere la gara della propria squadra in dieci uomini”.

ATLETICO – “Arrivare qua è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Voglio restare qui ancora a lungo”.