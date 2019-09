Mourinho a sorpresa: “Real Madrid? Non mi piacerebbe perché…”

Ombre sul futuro di Zidane al Real Madrid. Un nome in particolare, secondo i rumors spagnoli, insidia la panchina dei blancos: José Mourinho.

Intervenuto ai microfoni di Cuatro, come riporta Sport, è stato lo stesso tecnico portoghese, però, a parlare delle voci che lo vorrebbero di ritorno nella capitale spagnola al posto dell’attuale mister Zidane. Pretattica o meno, Mourinho ha detto la sua sul tema: “Ci sono due tipi di voci. La prima è parlare di Zidane, che come tutti gli allenatori viene messo in discussione quando le cose non vanno bene. L’altra voce è mettere in giro il mio nome. Questa cosa non mi piace, non mi piacerebbe tornare al Real Madrid perché ha già un allenatore”. Il portoghese, però, ha mandato anche altri segnali riguardo alla sua esperienza vissuta in blancos: “Per me è stato un onore lavorare al Real Madrid ma Zidane non è solo un allenatore nella storia di Madrid è uno che ha vinto tutto. Vorrei che tutto si calmasse attorno a lui”. E sul futuro: “Sto cercando di divertirmi e di imparare qualcosa di nuovo, come il tedesco, qualora un giorno dovessi allenare lì”.



Lo Special One, almeno all’apparenza, respinge le voci che lo vorrebbero di ritorno. Già in passato il suo nome era apparso come possibile candidato al posto di Solari. Adesso, Mourinho torna in auge e Zidane…trema.