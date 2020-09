Mourinho fa lo sgambetto allo United, clamoroso ritorno in vista in Premier

Gareth Bale è in cerca di una squadra. Il gallese è da tempo fuori dal progetto di Zinedine Zidane con il quale ha comunque vinto tutto. Il mancino ha fatto parlare di sé soprattutto nello scorso anno, tra partite di golf durante le settimane delle partite e il suo comportamento in panchina dopo la ripresa.

MOU FA LO SGAMBETTO ALLO UNITED, NEL MIRINO BALE

Le pretendenti non mancano per il gallese che potrebbe fare un clamoroso ritorno in Premier League. La squadra però non dovrebbe essere lo United bensì il Tottenham. Bale è diventato grande a White Hart Lane e ora ritroverebbe una società in piena ricostruzione dopo l’exploit della finale di Champions. Mourinho vorrebbe beffare la sua ex società, ma sarà difficile garantire al giocatore uno stipendio da 650.000 sterline a settimana.