Mourinho ‘gufa’ il Real Madrid, in Spagna sicuri: lo Special One aspetta l’esonero di Zidane

Il pareggio del Real Madrid contro il Valladolid avrà fatto sorridere José Mourinho. Sì, proprio lo Special One che ancora non ha trovato una squadra. E il motivo, secondo AS, sarebbe proprio da ricercare nella voglia del portoghese di tornare a Madrid, sponda blanca.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, infatti, Mourinho ha preso la decisione di non firmare con nessun altro club perché vorrebbe aspettare l’evolversi della situazione in casa madrilena. Dopo i problemi con alcuni giocatori – Bale e James Rodriguez su tutti – e un inizio non certo perfetto nonostante il successo all’esordio in Liga, ecco che il pari contro il Valladolid avrebbe in qualche modo riacceso qualche spiraglio. Mou starebbe ‘gufando’ Zidane sperando che tra il tecnico e il patron Florentino Perez scatti qualcosa che porti all’addio e alla possibile nuova proposta nei suoi confronti.