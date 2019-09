Mourinho prepara il ritorno in panchina: no al Milan per un top club europeo

L’inattività è una situazione totalmente sgradevole per una persona piena di energia come José Mourinho. Dopo la separazione con il Manchester United, lo Special One non ha trovato una nuova formazione da allenare. Tuttavia, secondo quanto riportato da Goal.com, il portoghese non sarebbe rimasto con le mani in mano. L’ex Inter avrebbe rinunciato alla panchina del Milan in estate e non solo a causa del suo passato nerazzurro: infatti, i tentennamenti del Real Madrid avrebbero spinto i piani alti dei Blancos a valutare soluzioni alternative a Zinedine Zidane. E Mourinho è uno dei nomi graditi tra le Merengues. Il Real sembra essere ripartito, ma l’ombra di Mourinho continua a minacciare “Zizou”.