Murillo, frecciata alla Sampdoria: “Al Celta Vigo ho continuità, non come prima…”

L’esperienza di Jaison Murillo alla Sampdoria è durata solamente pochi mesi. Il difensore colombiano, che in blucerchiato non ha convinto, ha lasciato la Liguria per passare in prestito al Celta Vigo durante il mercato di gennaio. Il giocatore, ai microfoni ufficiali del club spagnolo, ha così parlato in queste ore.

CONTINUITA’ – “Forse non abbiamo raccolto tutti i risultati che meritavamo, ma va bene anche così. Da un punto di vista personale sono molto contento: il Celta mi ha permesso di avere quella continuità che prima mi mancava…”.

CORONAVIRUS – “Abbiamo seguito le linee guida del club e delle autorità. Stiamo cercando di mantenere la forma fisica, in modo da farci trovare pronto ad una eventuale ripresa del campionato”.