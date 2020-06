Nacho dice sì ai 5 cambi: “Importante per arrivare freschi in campo ad ogni gara”

La Liga si avvia a tornare in campo. Il campionato spagnolo ripartirà dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. La lotta al titolo di Campione è pronta a tornare con il Barcellona che dovrà difendersi dal Real Madrid, dietro di due lunghezze.

In casa blancos non si vede l’ora di ripartire e di… sfruttare al meglio la regola delle cinque sostituzioni. Il difensore delle merengues, Nacho Fernandez ha parlato ai microfoni di Movistar TV proprio a proposito della novità in merito ai cambi.

FONDAMENTALE – “Tutto sarà diverso in questa ripartenza”, ha esordito Nacho. “La regola delle cinque sostituzioni, ad esempio, sarà molto importante visto che dovremo giocare tante gare ravvicinate e il tempo di recupero sarà assai poco”. Un vantaggio per tutta la squadra: giocatori e mister compresi. “Gli allenatori avranno una variante in più durante i match. Sarà fondamentale cercare di arrivare sempre freschi in campo, ad ogni incontro”.