Neto, il Barcellona cerca acquirenti per il portiere ma…costa troppo

L’ex portiere di Fiorentina e Juventus è in uscita dal Barcellona, eppure l’idea non è così semplice da mettere in pratica: Neto ha un valore troppo alto, circa 20 milioni. Secondo il sito Transfermarket invece il reale valore del portiere sarebbe di 14,5 milioni

LA SITUAZIONE

Il Barcellona ha necessità di far cassa per tornare ad operare nel mercato in entrata, ma come scrive El mundo deportivo i blaugrana vorrebbero ricavare almeno 20 milioni, cifra difficilmente percorribile per un portiere che nell’ultima stagione ha visto molta panchina. Neto era arrivato dal Valencia in un’affare che era risultato utile ad ammortizzare alcuni costi per Messi e co. Adesso, il portiere è di troppo. Troppo, come il prezzo di Neto