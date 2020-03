Neville: “Trasformai il Mestalla in un campo da contadino per fermare CR7”

Fermare Cristiano Ronaldo e Gareth Bale non è impossibile. Il segreto su come bloccare due fuoriclasse del genere lo ha rivelato Gary Neville. L’ex difensore del Manchester United ha raccontato un aneddoto risalente a un match tra il Valencia, squadra da lui allenata, e il Real Madrid di CR7, risalente al 2015. Queste le sue parole riportate da “Goal.com”: “In quella gara rischiammo di vincere, fu una serata incredibile. Ricordo la nostra tattica di lasciare l’erba alta e non irrigare il campo prima del fischio d’inizio, in modo che la palla non viaggiasse velocemente. Il nostro obiettivo era sfavorire Ronaldo e Bale. Era come il campo di un contadino. Prima della partita Cristiano venne da me e mi disse: ‘E’ una vergogna, dovete tagliare l’erba del campo’. Ma io gli risposi che non c’era alcuna possibilità che ciò avvenisse”. La partita terminò 2-2 e fu l’ultima gara con Rafa Benitez sulla panchina dei Blancos.