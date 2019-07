Neymar, Barcellona e Psg decidono: incontro tra presidenti a Liverpool

Quale futuro per Neymar? L’attaccante brasiliano è ai ferri corti con il Psg e sogna il ritorno a Barcellona. Le due società trattano ma, fino ad ora, è stato quasi un muro contro muro. O’Ney vuole tornare “a casa”, ma allo stesso tempo il club parìgino non vuole privarsi di lui a cifre ritenute troppo basse.

Come riporta Mundo Deportivo, la trattativa è in una situazione di stallo e fino al 2 settembre, data di fine mercato in Liga e Ligue 1, tutto può accadere. Di certo c’è che Neymar farà parte della squadra per i primi impegni del Psg – l’11 agosto contro il Nimes -, ma poi tutto potrebbe cambiare. Infatti è previsto un incontro a Liverpool tra il presidente del Barcellona Bartomeu e quello dei francesi Al-Khelaifi. I due si ritroveranno il 16 agosto per l’assemblea dell’ECA in terra inglese e coglieranno l’occasione per parlare di Neymar. Tutto, o quasi, si deciderà in quel momento.