Neymar, un agente vicino alla famiglia svela il futuro del brasiliano

Il Barcellona in questi mesi ha dovuto affrontare, come tutti i club, una situazione economica molto complicata. I blaugrana stanno lavorando comunque agli obiettivi di mercato, anche se è innegabile che la pandemia porterà ad una finestra trasferimenti molto ridimensionata rispetto al passato. Il Barcellona quindi dovrà scegliere se buttarsi a capofitto su Lautaro Martinez o concentrarsi sul ritorno di Neymar dal Psg. Sulla stella brasiliana però, sembra esserci qualche difficoltà.

Neymar se queda

In tanti ricorderanno la famosa foto di Pique e Neymar insieme con la didascalia “Se queda”, ossia “resta”. In quella circostanza il brasiliano era in trattativa con il Psg e alla fine sposò il progetto della dirigenza francese. Dopo tre anni, ecco che Neymar si trova nella stessa situazione. I nervi tesi con la società pre e durante la pandemia potrebbero agevolare la sua partenza, ma il brasiliano percepisce un ingaggio davvero molto alto in Francia. Inoltre, nelle ultime ore su sul futuro si è espresso un agente molto vicino alla famiglia del giocatore. Ai microfoni di FoxSports Radio Wagner Ribeiro ha dichiarato: “Credo che Neymar rimarrà al Psg perché il mercato è diverso. Il mondo economico del calcio cambierà“.

In Blanco

Sempre lo stesso agente ha parlato addirittura di un incontro tra Neymar e Florentino Perez lo scorso maggio: “È stato a Madrid varie volte perché era un obiettivo di Florentino. L’anno scorso si erano incontrati nell’ufficio del presidente. Mi disse che era il suo sogno farlo firmare per il Real Madrid“.