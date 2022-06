Non c’è due senza tre: Valverde torna alla guida dell’Atletico Bilbao

Terza volta alla guida del club per l'ex Barcellona

Redazione ITASportPress

Nuova avventura per Ernesto Valverde che conferma il detto "non c'è due senza tre". Ebbene sì perché il tecnico torna ufficialmente a sedersi sulla panchina dell'Atletico Bilbao. Alle 306 panchine già in bacheca con la società, l'allenatore ne metterà molte altre.

In queste ore, il club ha annunciato il ritorno di Valverde che per la terza volta in carriera guiderà la squadra. L'ex Barcellona, che aveva salutato i blaugrana non certo con toni tranquilli, sarà presentato nel pomeriggio.

Sul sito del club, anche un passaggio che mostra il grande orgoglio della società nel riabbracciare il mister: "I suoi successi lo confermano: ha ottenuto cinque qualificazioni europee in sei stagioni, una delle quali in Champions League, e ha rotto l'astinenza di 31 anni senza titoli con la vittora ottenuta in Supercoppa 2015, arrivata al Camp Nou dopo un risultato totale di 5 -1. È l'allenatore dell'Athletic che ha gestito il maggior numero di partite in Europa (42)".