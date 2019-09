Nuovo infortunio per Messi. Leo distrutto: “Non posso rompermi ancora!”

Nonostante il premio “FIFA The Best” ottenuto lunedì sera, non è un momento particolarmente felice per Leo Messi. Il fuoriclasse del Barcellona era reduce da un infortunio muscolare e stava rientrando lentamente a disposizione di Ernesto Valverde. Nel match contro il Villarreal, però, il campione argentino è incappato in una nuova ricaduta. Un video di “El Golazo de Gol” mostra il dramma della Pulce che una volta crollato a terra si lascia andare ad una sorta di preghiera: “Non posso rompermi, non posso rompermi ancora!”. Una supplica avvertita dal fisioterapista accorso in campo. Nonostante la strenua resistenza, Messi è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Probabilmente salterà la prossima sfida contro il Getafe.