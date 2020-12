Nuovo record per Messi: la Pulce vince il suo settimo trofeo “Pichichi”

Ancora una volta Leo Messi ha scritto un nuovo capitolo della storia della Liga. L’argentino si è assicurato per il premio “Trofeo Pichichi”, il riconoscimento assegnato da Marca al capocannoniere della Liga. La Pulce del Barcellona ha segnato ben 25 reti nell’ultima stagione. E la vittoria del 2020 non è assolutamente casuale, dato che per l’argentino si tratta del settimo sigillo ed è il nuovo record, battendo quello appartenente a Telmo Zarra. Quest’ultimo aveva conquistato il riconoscimento per sei volte tra gli anni ’40 e ’50.