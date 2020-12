Nuovo stop per il Barcellona, Koeman incredulo: “Come abbiamo fatto a non vincere?”

Il Barcellona stecca ancora. Stavolta è l’Eibar a fermare la corsa della squadra di Ronald Koeman. I blaugrana restano comunque in lotta per l’accesso alla Champions League, ma si allontana decisamente la vetta della classifica, distante sette lunghezze e occupata da Atletico e Real Madrid.

INCREDULO

Il tecnico Koeman non sembra riuscire a darsi pace per il pari. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non ci siamo cercati abbastanza tra le linee e Braithwaite lo abbiamo servito pochissimo, ma di opportunità per segnare ne abbiamo avute. Messi? Non voglio usare la sua assenza come scusa per questo risultato, ma è anche vero che abbiamo giocato con tanti giovani fin dal primo minuto. Lionel è sempre in grado di fare la differenza e lo ha ampiamente dimostrato nel corso degli anni. E’ un pareggio duro da digerire, come abbiamo fatto a non vincere? Abbiamo fallito un calcio di rigore e preso gol nell’unica vera opportunità concessa ai nostri avversari. Ci sono state tante occasioni per vincere la gara ma non ce l’abbiamo fatta, ci è girato tutto contro: il risultato è ingiusto”