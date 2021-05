Oblak: “Tutti i campionati vinti dall’Atletico sono stati sudati. Si soffre, questo è il bello”

Il portiere Colchoneros tra la lotta per la Liga e il futuro

Redazione ITASportPress

Corsa al titolo in Liga, preferenze in un'ipotetica squadra a calcio a 5 e possibilità sul futuro. Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid, si racconta ai microfoni di Goal e lo fa senza troppi freni ammettendo di essere pronto all'ultima sfida di campionato. Pronto a lottare e sudare, come nella storia e nel DNA dei colchoneros. "Per il club è sempre stato così. Nella storia di questa società c'è sempre stata sofferenza", ha detto l'estremo difensore. Da quando ho imparato a conoscere il club, è sempre stato così, nessun titolo è stato vinto facilmente. Una persona mi ha detto che dei 10 titoli vinti dall'Atletico Madrid, solo uno è stato vinto prima dell'ultima giornata. Ogni titolo quindi è stato sudato. E anche ora non sarà diverso".

E ancora sulla Liga e la possibile vittoria finale: "Devi sapere come si soffre. Sono qui da sette anni e questo è ciò che rende bello il calcio, ecco perché questo sport è così interessante. Non si sa mai cosa succederà". Poi ha aggiunto: "Non penso a vincere il campionato adesso. Voglio solo prepararmi al meglio per sabato, come tutta la squadra. Vogliamo vincere. È una finale per loro e anche per noi. Sarà una partita difficile e non voglio pensare a nient'altro. Bisogna prepararsi per la gara e giocala nel miglior modo possibile. Poi si vedrà se sarà ora di festeggiare o di essere tristi".

I MIGLIORI - Per allentare la tensione, una domanda extra Liga con le preferenze di Oblak per un'ipotetica squadra a 5: "Chi sceglierei? È una domanda difficile, ma sicuramente metterei Messi. L'ho sempre detto. È spettacolare. È ai massimi livelli. Per me, lui è il migliore. Un altro che sceglierei sarebbe Cristiano Ronaldo che ha segnato un'epoca con Messi nella storia del calcio. Devi ammirare tutto quello che hanno fatto. Poi credo sia difficile fare altri nomi, ma se io fossi il portiere in quella squadra vorrei avere cinque difensori. Quindi, sceglierei quelli che sono stati nella mia squadra: Savic, Gimenez, Godín, Felipe. Potrei citarne diversi ma sarebbe ingiusto parlare di nomi, sono tutti di alto livello".

FUTURO - Sguardo poi al futuro con le ipotesi su una possibile avventura lontano dalla Spagna: "Premier League? La Premier League è un campionato interessante e non so cosa succederà in futuro. Mi piace, sono una persona a cui piacciono le nuove sfide, ma come ho detto sono all'Atletico da sette anni, che è molto tempo. Sono felice e non so cosa succederà in futuro. Se sette anni fa mi avessi chiesto se sarei stato ancora all'Atletico non l'avrei immaginato. Posso solo dire che sono felice perché quest'anno stiamo lottando per il titolo ed è quello che voglio. Voglio che la mia squadra sia sempre competitiva per lottare per i titoli".