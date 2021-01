Odissea senza fine per il Real Madrid: la neve blocca il ritorno a casa

La tempesta Filomena rischia di diventare protagonista indiscussa nella Liga. Infatti, la nevicata ha già costretto l’Atletico Madrid capolista a rinviare la sfida contro l’Athletic Bilbao e a rivedere il suo calendario. Ora la gran quantità di neve potrebbe condizionare anche i prossimi giorni del Real Madrid. I Blancos, reduci dal pari per 0-0 contro l’Osasuna, sono ancora bloccati a Pamplona a causa dell’impossibilità di tornare nella capitale. Una situazione surreale. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, i Blancos hanno valutato tutte le opzioni per fare ritorno a casa, ma il maltempo li ha indotti a rimanere nei Paesi Baschi fino a giovedì, quando è prevista la sfida di Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao. L’idea sarebbe quella di trasferirsi direttamente a Malaga per disputare la semifinale.