Il Barcellona ha fretta di vendere, settimana decisiva per Suarez e Vidal

Dopo la decisione di Messi di restare, sembra essere tornato il sereno sul Barcellona. In realtà la situazione sembra essere ancora molto tesa tra le parti con il club che non ha rilasciato alcuna dichiarazione dopo l’intervista della Pulce. Inoltre alla ripresa degli allenamenti, sia Suarez sia Vidal si sono allenati a parte su precisa richiesta di Ronald Koeman.

BARCELLONA, SUAREZ E VIDAL VIA LA PROSSIMA SETTIMANA

Dopo la bocciatura via telefono di Koeman, Suarez vuole rimettersi in gioco subito e la Juventus farebbe proprio al caso suo. Stesso discorso per Vidal che vuole ritrovare Conte e il suo approdo all’Inter sembra cosa fatta. La società però vuole chiudere alla svelta le cessioni dei due ‘scontenti’ per concentrarsi al massimo sugli obiettivi da ottenere in campo, in Spagna e in Europa.