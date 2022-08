Osasuna-Siviglia, le probabili formazioni e dove vederla

Prima gara della nuova stagione per il campionato spagnolo. In campo alle 21

Riparte la Liga . In campo per la stagione 2022-23 del massimo campionato spagnolo Osasuna-Siviglia che daranno inizio alla nuova annata. Oggi, venerdì 12 agosto alle 21, a El Sadar di Pamplona, primo match ufficiale del torneo. Reduci dal decimo posto dell’ultima stagione, i padroni di casa dell’Osasuna ospitano appunto il Siviglia.

L' Osasuna parte in casa dove storicamente è molto solida e difficilmente concede grandi spazi e giocate ai rivali. Nel pre stagionale, la squadra dove milita l'ex Serie A Budimir ha vinto contro il Feyenoord, perso con il Groningen e vinto l'ultimo incontro con il Mirandés. Per il Siviglia , estate con il Tottenham (1-1), Sporting Lisbona (1-1) e due ko tra Arsenal e Leicester, prima dell'ultimo match con il Cadice. Da sottolineare l'arrivo del grande colpo Isco, dal Real Madrid.

Gli appassionati di Liga potranno vedere Osasuna-Siviglia su DAZN. Il match di apertura del massimo campionato spagnolo potrà quindi essere visto in diretta e streaming sull'emittente. La sfida sarà disponibile anche sull'app per notebook e pc. In questo modo tutti i tifosi e amanti del calcio iberico potranno seguire l'evento senza perdersi neppure un minuto di gioco. Ricordiamo che la gara avrà inizio venerdì 12 agosto 2022 alle ore 21.