Paradosso Real: zero titoli ed avvio difficile, ma la Fifa premia quattro big

Nessun trofeo vinto, un esonero ed un allenatore a rischio. Il 2019 non è stato esattamente l’anno migliore del Real Madrid. I Blancos hanno abdicato nell’ultima Champions ed hanno vissuto una stagione al di sotto delle aspettative. E la nuova annata non è partita nel migliore dei modi. Tuttavia, paradossalmente, c’è un buon motivo per sorridere. Infatti, ben quattro Blancos sono stati scelti dalla Fifa per la Top XI, la formazione ideale dell’anno, tenendo presenti le prestazioni dei vari giocatori nel corso degli ultimi dodici mesi. Sergio Ramos e Marcelo comporranno parte della difesa, mentre Luka Modric dirigerà le operazioni a centrocampo, contando anche sulla fantasia di Eden Hazard in avanti. Insomma, forse, anche da questi piccoli aspetti il Real Madrid può cercare di ripartire.