Per Casemiro e il Real Madrid è una questione di… testa: nessuno in Europa come il brasiliano

Questione di testa… è proprio il caso di dirlo. Il Real Madrid trova il suo quarto successo di fila in Liga e accorcia in classifica nei confronti dei rivali dell’Atletico in classifica. Decisivo, contro il Valladolid, il gol su azione di calcio piazzato, di Casemiro. Il centrocampista, perfettamente servito da Kroos, ha inzuccato la rete da tre punti. Non una novità per il brasiliano…

Casemiro da record in Europa

Come riporta Opta, per Casemiro il gol di testa non è certo una novità. La marcatura con un perfetto stacco è per lui ormai una cosa normale. Infatti, per il centrocampista classe 1992, si tratta della quarta segnatura in Liga con questa specialità. Nessun centrocampista nei top 5 campionati d’Europa ha fatto meglio di lui.

Il Real Madrid si coccola il suo fuoriclasse e si porta momentaneamente a -3 dal primo posto occupato dall’Atletico Madri che, però, deve ancora recuperare una gara.