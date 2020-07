Piqué continua la sua lotta con gli arbitri: applausi ironici e commenti alle espulsioni in Barcellona-Espanyol

Questa stagione de La Liga verrà ricordata non solo per lo stop forzato a causa del coronavirus ma anche per le tante, tantissime polemiche legate alla direzione arbitrale e all’uso della Var. La lotta per il titolo di campione di Spagna vede protagonista Barcellona e Real Madrid. Proprio nell’ultima gara disputata dai blaugrana, ancora una volta è stato Gerard Piqué ad essere, in qualche modo, sotto la lente di ingrandimento.

Piqué: ironia e applauso nelle due espulsioni

Un’espulsione per parte del derby tra Barcellona ed Espanyol, ma sempre una nota polemica da parte di Piqué. Potenzialmente arrivato al suo ultimo derby, vista anche l’artimetica retrocessione dei rivali dei blaugrana, il difensore ha vissuto anche questa gara in modo molto intenso, soprattutto contro il fischietto e la sua gestione dei cartellini. Come scrive Marca, l’espulsione di Ansu Fati ad inizio ripresa ha visto Piqué tornare a “combattere” con gli arbitri. “Bravo, bravo, ancora uno”, avrebbe detto il centrale quando Martinez Munuera, direttore di gara, ha deciso di mostrare il rosso al giovane blaugrana.

Tre minuti dopo, però, la stessa reazione piuttosto ironica con tanto di applausi e qualche parola anche quando l’arbitro ha deciso di prendere una decisione in favore del Barcellona. L’intervento di Pol Lozano sullo stesso Piqué, è stato punito con l’espulsione. “È molto chiaro. È rosso”, ha detto il difensore. In entrambi i casi, il direttore di gara ha scelto di mandare via i giocatori ma solo dopo aver consultato il Var. Insomma, la battaglia personale tra Piqué e i fischietti continua…



Con la vittoria per 1-0 del Barcellona, il Real Madrid sente il fiato sul collo. I blaugrana si sono portati a quota 76 punti, uno in meno dei blancos, che devono ancora giocare e possono potenzialmente tornare a +4.

