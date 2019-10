Piqué, conversazione con un fan…madridista: “So che è difficile essere del Real Madrid…”

Curioso siparietto andato in scena tra Gerard Piqué, difensore del Barcellona, e un suo seguace sui social. Il catalano aveva organizzato un contest in cui avrebbe regalato dei bigglietti per la prossima giornata di apertura della Coppa Davis di tennis ad un fortunato vincitore che avrebbe avuto modo di parlare personalmente con lui al telefono.

Detto, fatto. Piqué ha lasciato il numero a tale Jose che si è rivelato essere amante del tennis ma anche…tifoso del Real Madrid. Ecco allora che dopo un normale scambio di convenevoli, arriva la confessione: “Sono del Madrid”, ha detto il fan. E il difensore: “Mi dispiace, so che è difficile essere del Real Madrid adesso ma se ti piace il tennis…”. Una battuta, nulla di più, ma che ha creato diversa ironia tra i propri seguaci.