Piqué, debutto nel nuovo stadio dell’Andorra. Ma la squadra perde…

Non si può proprio pensare che per Gerard Piqué valga il detto “buona la prima”. Infatti, il difensore del Barcellona ha deciso di seguire l’Andorra, il club di cui è proprietario, impegnato nella sfida di Coppa di Catalogna. Per la prima volta, il centrale spagnolo è riuscito ad assistere ad una gara della propria squadra dal vivo nel nuovo stadio. I tifosi non hanno mancato di manifestare il proprio affetto per Piqué, prontamente inondato di richieste di selfie ed autografi. Meno brillante il suo debutto a fianco dell’Andorra: la squadra di Gabri è uscita sconfitta per 1-0 contro il Prat. Insomma, Piqué non può essere considerato un vero talismano dai suoi giocatori.