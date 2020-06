Piqué non ci sta: messaggio social contro Rafinha dopo 2-2 col Celta

Il Barcellona pareggia 2-2 contro il Celta Vigo e perde, probabilmente, altra strada in classifica in favore del Real Madrid, impegnato quest’oggi e con la possibilità di portarsi a +2 sui diretti rivali per il titolo. Il pari ottenuto dai blaugrana è certamente un risultato amaro come confermato dalle parole di Suarez. Ma ad infiammare ancor di più il post gara è stato Gerard Piqué arrabbiato per l’azione che ha portato al gol del Celta. Protagonista l’ex Inter ma anche blaugrana Rafinha, in prestito proprio dai catalani.

Piqué: messaggio social contro Rafinha?

Sia ben chiaro, Piqué non fa alcun riferimento specifico all’ex compagno di squadra, ma come scrive AS, sembra non ci siano dubbi sull’allusione del centrale blugrana: “Siamo destinati a fingere. A fingere”. Poche parole che se vengono abbinate ad alcuni altri messaggi pubblicati da diversi utenti su Twitter, fanno capire la situazione. Il centrale spagnolo potrebbe far riferimento all’azione che ha poi portato al successivo col del Celta in cui proprio a Piqué viene segnalato un fallo ai danni di Rafinha. Nel fermo immagine mostrato dai fan sui social sembra che la scivolata del giocatore non tocchi il rivale ma che appunto l’ex blaugrana finga di subire fallo o accentui in modo evidente la caduta. Insomma. Piqué proprio non ha gradito l’atteggiamento dell’ex compagno…

